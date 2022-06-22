У небі над Одещиною збили російську ракету

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Ворог намагався завдавати удару по одному з районів області. Ракета була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони", - сказав Марченко, додавши, що 22 червня російські окупанти завдали ракетних ударів по Миколаївській, Харківській, Донецькій і Луганській областях.

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Півдні противник намагається не допустити просування ЗСУ вглиб захопленої території.

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