У небі над Одещиною збили російську ракету
Системи протиповітряної оборони збили російську ракету в небі над Одещиною
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
"Ворог намагався завдавати удару по одному з районів області. Ракета була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони", - сказав Марченко, додавши, що 22 червня російські окупанти завдали ракетних ударів по Миколаївській, Харківській, Донецькій і Луганській областях.
У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Півдні противник намагається не допустити просування ЗСУ вглиб захопленої території.
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