У ніч на 23 жовтня українські захисники збили 16 безпілотників-камікадзе
У ніч на 23 жовтня противник уже "традиційно" атакував південь країни ударними дронами-камікадзе, 16 з яких було збито ЗСУ
Про це повідомили у Командування Повітряних Сил ЗСУ
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Південь" Повітряних Сил на Миколаївщині знищено одинадцять ворожих дронів, ще три "Shahed-136" збито іншими підрозділами Сил оборони півдня країни. Іще два баражуючі боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, знищені зенітниками Повітряного командування "Схід" та Повітряного командування "Центр" на сході та півночі України", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, вночі у Нікопольському районі ЗСУ збили дрон-камікадзе "Shahed-136"
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