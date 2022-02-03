У Нідерландах частково демонтують історичний міст для проходу яхти Безоса

Про це повідомляє Rijnmond.



Суднобудівна компанія Oceanco, яка займається будівництвом яхти для Джеффа Безоса, звернулася до влади Роттердама з проханням розібрати центральну частину мосту De Hef. Зазначається, що висота трищоглової яхти сягає 40 м. Також компанія оплатить роботу з розбору та збирання, однак сума угоди наразі невідома. Заявку на ремонт мосту вже подано.



Культовий міст знову зібрали 2017 році після масштабної реконструкції, після чого муніципалітет Роттердама пообіцяв, що його більше ніколи не демонтують.



Міст, який вирізняється зеленим кольором і сталевою конструкцією, є символом індустріального минулого міста. З 1927 року він виконував роль поворотного, але після кількох заторів і зіткнень було прийнято рішення замінити міст на підйомний. Видання зазначає, що De Hef - це національна пам’ятка, а це означає, що міст просто так змінити не можна.



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