У Нідерландах третю ніч поспіль тривали протести через коронавірусні обмеження
У різних містах Нідерландів уже третю ніч відбувалися протести у зв'язку з новими COVID-обмеженнями
Про це повідомляє BBC.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Розендалі поліція заарештувала 15 людей після того, як ті підпалили школу.
На півночі країни в Гронінгені учасники протестів розгромлювали магазини та автобусні зупинки. Після зачистки поліція затримала щонайменше трьох осіб. В Енсхеде затримали п’ятьох.
Відтак, у містах Енсхеде та Гронінгені ввели особливий порядок, що обмежує права людей на перебування на вулиці вночі та дозволяє поліції перекривати вулиці та розганяти зібрання.
Загалом з початку протестів було заарештовано 130 людей.
- Нагадаємо, протести у Нідерландах почалися 19 листопада. У Роттердамі поліція була вимушена застосувати зброю та водомети.
- 13 листопада прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив про впровадження по всій країні часткового локдауну.
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