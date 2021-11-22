У Нідерландах третю ніч поспіль тривали протести через коронавірусні обмеження

Про це повідомляє BBC.



Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Розендалі поліція заарештувала 15 людей після того, як ті підпалили школу.



На півночі країни в Гронінгені учасники протестів розгромлювали магазини та автобусні зупинки. Після зачистки поліція затримала щонайменше трьох осіб. В Енсхеде затримали п’ятьох.



Відтак, у містах Енсхеде та Гронінгені ввели особливий порядок, що обмежує права людей на перебування на вулиці вночі та дозволяє поліції перекривати вулиці та розганяти зібрання.



Загалом з початку протестів було заарештовано 130 людей.

Нагадаємо, протести у Нідерландах почалися 19 листопада. У Роттердамі поліція була вимушена застосувати зброю та водомети.

13 листопада прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив про впровадження по всій країні часткового локдауну.