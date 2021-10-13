У Німеччині планують до кінця тижня завершити перший етап переговорів щодо коаліції в Бундестазі

Про це заявили у ВДП повідомляє ЄП з посиланням на DW.

"Ми оцінюємо результати обговорень і запишемо, що ми можемо зробити разом", - сказав генеральний секретар ВДП Волкер Віссінг.

Попередні переговори тривали 14 годин, партії не коментували їх результати.

"Я впевнений, що ми зможемо дійти згоди разом, якщо будемо працювати над нею", - сказав генеральний секретар СДПН Ларс Клінгбейл.

Національний директор Зелених Мікаель Келлнер заявив, що що кількість узгоджених позицій зросла, а кількість розбіжностей скоротилася. "



Але є ще речі, які потрібно вирішити, уточнити", - додав він.

Соціал-демократична партія виграла вибори до німецького Бундестагу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україну цікавить формат коаліції після виборів у Німеччині.

Кандидат у канцлери Німеччини від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц заявив, що блок ХДС/ХСС повинен піти в опозицію.