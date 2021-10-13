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У Німеччині планують до кінця тижня завершити перший етап переговорів щодо коаліції в Бундестазі

13 жовтня, 2021 середа
09:42

Соціал-демократи (СДПН), Зелені і Вільна демократична партія (ВДП) мають до кінця тижня завершити попередні перемовини щодо коаліції в Бундестазі

Про це заявили у ВДП повідомляє ЄП з посиланням на DW.

"Ми оцінюємо результати обговорень і запишемо, що ми можемо зробити разом", - сказав генеральний секретар ВДП Волкер Віссінг.

Попередні переговори тривали 14 годин, партії не коментували їх результати.

"Я впевнений, що ми зможемо дійти згоди разом, якщо будемо працювати над нею", - сказав генеральний секретар СДПН Ларс Клінгбейл.

Національний директор Зелених Мікаель Келлнер заявив, що що кількість узгоджених позицій зросла, а кількість розбіжностей скоротилася. "

Але є ще речі, які потрібно вирішити, уточнити", - додав він.

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