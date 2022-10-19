Відповідна інформація зʼявилась на сайті Bilet.Kartina.TV, який продавав квитки на концерт у Німеччині та Чехії.

Так, організатори концертів української співачки, яка після 2014 року не припинила співпрацю з Росією, а пізніше переїхала до Москви, заявили про перенесення концертів на 2023 рік.

"У зв'язку з нестабільною геополітичною ситуацією організатор змушений перенести концертний тур групи Ані Лорак на 2023 рік", - зазначається у повідомленні.

Цікаво, що на іншому сайті, який продавав квитки на концерти опальної артистки, причиною названо коронавірус.

"У зв'язку з посиленням поширення коронавірусної інфекції організатор змушений перенести запланований тур", - йдеться в оголошенні.

Загалом у рамках туру The Best було заплановано вісім концертів, однак хвиля протестів українців в Європі проти виступу виконавиці дала свій результат.

Нещодавно через обурення українців в Європі вже було скасовано її виступи в Празі.

У вересні в Німеччині та Чехії українці провели акції протестів проти концертів української співачки, яка гастролювала в Росії та жодним словом не засудила агресію Путіна в Україні

Людей також обурює те, що до Гамбургу має намір приїхати співачка Ані Лорак, яка при цьому називає себе найтитулованішою співачкою України, хоча від початку повномасштабної війни РФ проти України залишалася на російській території, виступала у країні-агресорці та не засудила воєнні злочини росіян.

Єдиною її реакцією лише на шостий день війни та після критики на свою адресу з боку зірок українського шоубізнесу був заклик зупинити війну, але у ньому артистка оминула згадку про те, хто її розпочав, чиї війська вдерлися в Україну та хто стріляє ракетами по мирних українських містах.

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