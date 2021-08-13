У Німеччині згадують день початку зведення Берлінської стіни, минуло 60 років

Про це повідомляє Радіо Свобода.



Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр та мер Берліна Міхаель Мюллер планують взяти участь у спеціальній церемонії.



Вони вшанують приблизно 140 людей, які були вбиті прикордонниками під час спроби втечі до Західного Берліну.

Будівництво стіни розпочалося 13 серпня 1961 року. Мур зупинив потік громадян Східної Німеччини, які переходили на Захід упродовж перших 12 років існування Німецької Демократичної Республіки під протекторатом СРСР.



Берлінський мур був знищений під час революції в листопаді 1989 року, відкривши шлях до возз’єднання Німеччини.