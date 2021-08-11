У німецькому Потсдамі схопили британця: підозрюють у шпигунстві на Кремль
У німецькому місті Потсдам правоохоронці затримали громадянина Великої Британії Дейвіда С. за підозрою в шпигунстві на спецслужби РФ
Про це розповідає "Радіо Свобода".
За версією слідства, підозрюваний у незаконній агентурній діяльності працював у британському посольстві в Берліні і передавав документи, які потрапляли до нього, співробітнику російської спецслужби за винагороду.
Агента вдалося знайти завдяки спільній роботі британських і німецьких правоохоронців, уточнюють в Генпрокуратурі.
Нагадаємо, 21 червня у Німеччині затримали громадянина РФ за підозрою в роботі на російські спецслужби. Підозрюваний Ільнур Н. працював науковим співробітником в одному з німецьких університетів.
З жовтня 2020 року по червень 2021 року підозрюваний як мінімум тричі зустрічався із співробітником російської розвідки. Як мінімум двічі під час цих зустрічей передавав інформацію з університету, отримуючи в обмін грошову винагороду.
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