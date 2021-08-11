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У німецькому Потсдамі схопили британця: підозрюють у шпигунстві на Кремль

11 серпня, 2021 середа
15:13
Світ

У німецькому місті Потсдам правоохоронці затримали громадянина Великої Британії Дейвіда С. за підозрою в шпигунстві на спецслужби РФ

Про це розповідає "Радіо Свобода".

За версією слідства, підозрюваний у незаконній агентурній діяльності працював у британському посольстві в Берліні і передавав документи, які потрапляли до нього, співробітнику російської спецслужби за винагороду.

Агента вдалося знайти завдяки спільній роботі британських і німецьких правоохоронців, уточнюють в Генпрокуратурі.

Нагадаємо, 21 червня у Німеччині затримали громадянина РФ за підозрою в роботі на російські спецслужби. Підозрюваний Ільнур Н.  працював науковим співробітником в одному з німецьких університетів.

З жовтня 2020 року по червень 2021 року підозрюваний як мінімум тричі зустрічався із співробітником російської розвідки. Як мінімум двічі під час цих зустрічей передавав інформацію з університету, отримуючи в обмін грошову винагороду.

 

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Німеччина
російські шпигуни
шпигунство
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