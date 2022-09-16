У нижній течії правого берега річки Дніпро перебувають найелітніші частини та підрозділи армії РФ, - полковник ЗСУ Селезньов
Владислав Селезньов, військовий експерт та полковник ЗСУ, зазначив, що півтора місяця тому в авральному порядку росіяни перекинули на правий берег, ближче до Херсона, усі свої десантні підрозділи, які виконували бойові завдання в Україні
Про це він розповів в етері Еспресо.
"У нижній течії правого берега річки Дніпро перебувають найелітніші військові частини та підрозділи російських окупантів. Відомо, що півтора місяця тому в авральному порядку росіяни перекинули на правий берег, ближче до Херсона, усі десантні підрозділи, які виконували завдання у рамках, так званої, спеціальної військової операції. А зараз саме ці вояки намагаються стримувати українській контрнаступ, тобто кращі з найкращих. І ми бачимо, якщо панічні настрої панують у цих підрозділах, то можна тільки собі уявити, що відбувається в інших частинах російських окупаційних військ", - зауважив полковник ЗСУ.
Владислав Селезньов пояснив щодо кадировців, які є складовою Росгвардії і їх функціонал полягає у проведенні поліцейських заходів, які спрямовані на рейди та зачистки на тих чи інших територіях, а також вони виконують військово-поліцейські функції, що пов'язані з припиненням роздмухування негативних ситуацій та настроїв, які можуть виявлятися у бойових порядках російських окупантів.
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