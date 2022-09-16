Про це він розповів в етері Еспресо.



"У нижній течії правого берега річки Дніпро перебувають найелітніші військові частини та підрозділи російських окупантів. Відомо, що півтора місяця тому в авральному порядку росіяни перекинули на правий берег, ближче до Херсона, усі десантні підрозділи, які виконували завдання у рамках, так званої, спеціальної військової операції. А зараз саме ці вояки намагаються стримувати українській контрнаступ, тобто кращі з найкращих. І ми бачимо, якщо панічні настрої панують у цих підрозділах, то можна тільки собі уявити, що відбувається в інших частинах російських окупаційних військ", - зауважив полковник ЗСУ.



Владислав Селезньов пояснив щодо кадировців, які є складовою Росгвардії і їх функціонал полягає у проведенні поліцейських заходів, які спрямовані на рейди та зачистки на тих чи інших територіях, а також вони виконують військово-поліцейські функції, що пов'язані з припиненням роздмухування негативних ситуацій та настроїв, які можуть виявлятися у бойових порядках російських окупантів.

Раніше колишній французький генерал Домінік Трінкан впевнений, що до жовтня українські війська можуть захопити весь правий берег Дніпра

Також аналітик Defence Express Сергій Згурець зазнчив, що українська армія може спробувати розколоти угруповання російської армії на правому березі Дніпра у Херсонській області на дві частини

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