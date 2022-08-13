У Новій Каховці зафіксовано приліт по позиціях армії РФ, - Хлань
Сергій Хлань повідомив про удар по позиціях росіян у Новій Каховці на Херсонщині
Про це депутат Херсонської облради Сергій Хлань написав у facebook.
"Приліт по позиціях росіян у Новій Каховці. Над містом видно стовп диму. Продовжуємо палити орків!"- написав він.
Телеграм-канали повідомляють, що влучання було в Електромашинобудівний завод. Ця інформація поки не підтверджене офіційними джерелами.
- 13 серпня вибухи пролунали у інших тимчасово окупованих містах. Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив інформацію про вибухи в північно-східній частині міста. Радник міського голови Маріуполя також повідомив про "вибух, який чуло все місто".
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що керівництво окупантів залишає правобережжя Херсонщини.
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