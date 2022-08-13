У Новій Каховці зафіксовано приліт по позиціях армії РФ, - Хлань

Про це депутат Херсонської облради Сергій Хлань написав у facebook.

"Приліт по позиціях росіян у Новій Каховці. Над містом видно стовп диму. Продовжуємо палити орків!"- написав він.

Телеграм-канали повідомляють, що влучання було в Електромашинобудівний завод. Ця інформація поки не підтверджене офіційними джерелами.

13 серпня вибухи пролунали у інших тимчасово окупованих містах. Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив інформацію про вибухи в північно-східній частині міста. Радник міського голови Маріуполя також повідомив про "вибух, який чуло все місто".

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що керівництво окупантів залишає правобережжя Херсонщини.

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