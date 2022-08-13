У новому навчальному році у Києві відмовились від уроків російської та викладання цією мовою
У школах Києва на навчальний рік 2022-2023 не передбачено викладання російською мовою, а також вивчення російської мови як предмета чи факультативно
Про це повідомив громадський активіст Андрій Смолій, опублікувавши у телеграм відповідь київської адміністрації на запит.
"За результатами розгляду повідомляємо, що за інформацією управлінь освіти районних у місті Києві державних адміністрацій станом на 1.07.2022 освітніми програмами установ загальної середньої освіти міста Київ на 2022-2023 навчальний рік не передбачається викладання предметів російською мовою та вивчення російської мови як предмета або факультативно", – йдеться у відповіді столичної адміністрації.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.88
Купівля 38.88Продаж 39.78
-
EUR
Купівля 39.64Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе