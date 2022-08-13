Про це повідомив громадський активіст Андрій Смолій, опублікувавши у телеграм відповідь київської адміністрації на запит.

"За результатами розгляду повідомляємо, що за інформацією управлінь освіти районних у місті Києві державних адміністрацій станом на 1.07.2022 освітніми програмами установ загальної середньої освіти міста Київ на 2022-2023 навчальний рік не передбачається викладання предметів російською мовою та вивчення російської мови як предмета або факультативно", – йдеться у відповіді столичної адміністрації.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb