У Нью-Йорку створили "Коаліцію площі Свободи на Іст-Сайді" для предметної та матеріальної допомоги Україні
У Нью-Йорку створили "Коаліцію площі Свободи на Іст-Сайді", кінцевою метою якої є предметна та матеріальна підтримка України
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на представника Українського конгресового комітету Америки Андрія Добрянського.
За словами останнього, в місті оголосили про створення "Коаліції площі Свободи на Іст-Сайді у Нью-Йорку".
"Це не лише вияв солідарності з українським народом у протистоянні агресії Росії, а й надання предметної допомоги та матеріальної підтримки, у тому числі біженцям на період їхнього тимчасового перебування у США", - коментує Добрянський.
Стало відомо, що презентація ініціатив коаліції відбулася на Мангеттені в парку Карла Шурца, де зібралися десятки представників української діаспори.
У презентації узяли участь конгресвумен Керолін Мелоні. Вона розповіла про свій законопроєкт, що забороняє США вести бізнес з компаніями, котрі працюють на території РФ.
крім того на заході були присутні генеральний директор Американського єврейського комітету Девід Гарріс, відома нью-йоркська телеведуча Ріта Косбі, депутати міськради та посадовці адміністрації Мангеттена.
Очолив коаліцію відомий бізнесмен і філантроп Говард Тейч.
Крім того, під час презентації виступили генконсул України у Нью-Йорку Олексій Голубов та генконсул Польщі Адріан Кубіцький.
"До створення та назви коаліції надихнули слова Президента України, який у зверненні до Європарламенту 1 березня після ракетного удару по площі Свободи у Харкові. [Зеленський - ред.] сказав: відсьогодні кожна площа в кожному місті нашої держави, як би вона не називалася, буде площею Свободи. На Іст-Сайді Манхеттена ми теж почули його заклик", - поділився Добрянський.
Крім того зазначається, що Коаліція "Площі Свободи" на Іст-Сайді об’єдналася, щоб підтримати ініціативу зі збору коштів та необхідних речей для України й українських біженців.
Також під час заходу учасники висловили підтримку надзвичайній хоробрості та стійкості духу українського народу.
"Ми закликаємо всіх зробити свій внесок у полегшення страждань українського народу та виступити з ним разом", - заявили в коаліції.
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