У Одесі УПЦ (МП) влаштувала хресну ходу, віряни заблокували рух на автотрасі
В Одесі прихожани УПЦ Московського патріархату влаштували хресну ходу на автотрасі
Про це повідомляє Думська.
Величезний затор на Об'їзній дорозі утворився через тисячі паломників, які йшли по трасі.
Частину траси перекрили. Вірян супроводжувала поліція, ДСНС і медики.
За інформацією пресслужби Одеської єпархії, люди йшли в село Маринівка, де розташований Свято-Покровський скит. Там відбудеться всенічне бдіння, яке очолить митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел.
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