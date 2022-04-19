У одній із громад на Запоріжжі провели псевдоголосування за приєднання до окупаційної адміністрації "ДНР", - очільник Пологівської РДА
Мешканців тимчасово захопленої Розівської ОТГ у Запорізькій області змусили проголосувати за тимчасове "приєднання" до російської окупаційної адміністрації "ДНР"
Про це йдеться у зверненні голови Пологівської РДА Артура Крупського, опублікуваному на Youtube Запорізької ОДА.
“2 березня 2022 року було окуповано територію Розівської ОТГ. Окупанти деякий час проводили роботу з місцевим населенням, проводили так званий перепис. Потім вивісили прапори"Л/ДНР" і був приїзд одного з “ватажків” терористичної організації "ДНР". Сьогодні ми маємо інформацію, що з місцевим населенням була проведена робота з боку окупантів”, - заявив голова РДА.
За його інформацією, людей запросили в місцевий будинок культури для участі в зібранні.
“Там було озвучено про так званий меморандум або волевиявлення людей за те, щоби “провести вибори мера, нового активу села", а потім звернення до так званої "ДНР" про тимчасове приєднання, поки не буде захоплено Запоріжжя”, - додав він.
Крупський назвав це голосування фейковою подією, яка є незаконною та не буде визнаною.
Він зазначив, що відповідна заява направлена в правоохоронні органи, всі прізвища і імена колаборантів відомі.
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