У одній із громад на Запоріжжі провели псевдоголосування за приєднання до окупаційної адміністрації "ДНР", - очільник Пологівської РДА

Про це йдеться у зверненні голови Пологівської РДА Артура Крупського, опублікуваному на Youtube Запорізької ОДА.

“2 березня 2022 року було окуповано територію Розівської ОТГ. Окупанти деякий час проводили роботу з місцевим населенням, проводили так званий перепис. Потім вивісили прапори"Л/ДНР" і був приїзд одного з “ватажків” терористичної організації "ДНР". Сьогодні ми маємо інформацію, що з місцевим населенням була проведена робота з боку окупантів”, - заявив голова РДА.

За його інформацією, людей запросили в місцевий будинок культури для участі в зібранні.

“Там було озвучено про так званий меморандум або волевиявлення людей за те, щоби “провести вибори мера, нового активу села", а потім звернення до так званої "ДНР" про тимчасове приєднання, поки не буде захоплено Запоріжжя”, - додав він.



Крупський назвав це голосування фейковою подією, яка є незаконною та не буде визнаною.

Він зазначив, що відповідна заява направлена в правоохоронні органи, всі прізвища і імена колаборантів відомі.