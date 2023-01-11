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У Парижі чоловік з ножем накинувся на перехожих та поранив щонайменше 6 людей

11 січня, 2023 середа
10:39
Кримінал Напад у Парижі, теракт

На вокзалі у столиці Франції невідомий з ножем накинувся на перехожих та поранив щонайменше шістьох людей

Про це повідомляє Le Figaro

Інцидент стався на Північному вокзалі Парижа. За попередніми даними, чоловік був озброєний ножем. Поранення отримали шестеро людей, у тому числі поліцейський. Один із постраждалих був поранений у лопатку та екстрено госпіталізований. 

Сам зловмисник був швидко нейтралізований. Для його затримання поліція застосувала вогнепальну зброю. 

Інформацію про інцидент вже підтвердив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен. Він уточнив, що причини інциденту поки що невідомі.

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Світ
Франція
теракт
поліція
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