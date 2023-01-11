У Парижі чоловік з ножем накинувся на перехожих та поранив щонайменше 6 людей
На вокзалі у столиці Франції невідомий з ножем накинувся на перехожих та поранив щонайменше шістьох людей
Про це повідомляє Le Figaro.
Інцидент стався на Північному вокзалі Парижа. За попередніми даними, чоловік був озброєний ножем. Поранення отримали шестеро людей, у тому числі поліцейський. Один із постраждалих був поранений у лопатку та екстрено госпіталізований.
Сам зловмисник був швидко нейтралізований. Для його затримання поліція застосувала вогнепальну зброю.
Інформацію про інцидент вже підтвердив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен. Він уточнив, що причини інциденту поки що невідомі.
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