У Пентагоні розповіли, коли Україна отримає перші батареї NASAMS

Про це Патрік Райдер заявив на брифінгу.

"Два комплекси NASAMS, як очікується, будуть доставлені протягом двох наступних місяців або близько того. Ці оборонні системи ще більше посилять захист України від повітряних загроз", – сказав речник Пентагону.

Повідомляється, що спільно розроблений і вироблений компанією Raytheon і норвезькою Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS складається з радара Sentinel, удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню KDA.

NASAMS надає українським військовим адаптовану ППО, найсучаснішу систему захисту, яка може максимізувати їх здатність ідентифікувати, вражати та знищувати ворожі літаки, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети.

16 вересня у Пентагоні назвали, що увійде до нового пакету військової допомоги Україні.

Раніше президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги на $600 млн.

16 вересня Пентагон оприлюднив повний список наданої Україні зброї.

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