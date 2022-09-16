У Пентагоні розповіли, коли Україна отримає перші батареї NASAMS
Речник міністерства оборони США бригадний генерал Патрік Райдер у п’ятницю, 16 вересня, повідомив, що перші дві батареї зенітно-ракетних комплексів NASAMS будуть передані Україні протягом наступних двох місяців
Про це Патрік Райдер заявив на брифінгу.
"Два комплекси NASAMS, як очікується, будуть доставлені протягом двох наступних місяців або близько того. Ці оборонні системи ще більше посилять захист України від повітряних загроз", – сказав речник Пентагону.
Повідомляється, що спільно розроблений і вироблений компанією Raytheon і норвезькою Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS складається з радара Sentinel, удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню KDA.
NASAMS надає українським військовим адаптовану ППО, найсучаснішу систему захисту, яка може максимізувати їх здатність ідентифікувати, вражати та знищувати ворожі літаки, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети.
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- 16 вересня Пентагон оприлюднив повний список наданої Україні зброї.
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