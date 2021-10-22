У перший день траснпортних COVID-обмежень поліція оштрафувала 10 перевізників за порушення правил
Поліцейські у перший день посилення карантинних обмежень склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил щодо карантину людей
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Згідно з повідомленням, минулої доби під час рейдів поліцейські склали десять адміністративних протоколів за порушення правил щодо карантину людей. Всього 21 жовтня було проведено понад 2 тис. перевірок регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень міжобласного сполучення.
Зазначається, що загалом на автотранспорті проведено понад 1800 рейдів, а на залізничних вокзалах - майже 200. За виявленими фактами порушень на перевізників складено десять адміністративних протоколів, матеріали яких будуть передані до суду. Передбачене покарання для порушників - штраф у розмірі 34-170 тис. грн.
За даними поліції, із загальної кількості адмінпротоколів чотири складено у Чернівецькій області, три - у Чернігівській, по одному - у Дніпропетровській, Львівській та Херсонській областях. Усі порушення були зафіксовані під час пасажирських перевезень.
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