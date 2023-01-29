У Перу автобус зірвався зі скелі, загинули щонайменше 24 людини

Про це пише Reuters.

Зазначається, що трагедія за участю автобуса компанії Q'Orianka Tours Aguila Dorad сталася в районі Ель-Альто, на півночі Перу.

Так, 28 січня 2023 року автобус із 60 пасажирами зірвався у прірву: щонайменше 24 людини загинули.

В агенції нагадали, що дорожньо-транспортні пригоди відносно поширені в Перу: " багато водіїв керують транспортними засобами на небезпечних дорогах і без належної підготовки. У 2021 році 29 людей загинули, коли автобус з'їхав з шосе в горах Анд".

Нагадаємо, 28 січня в місті Давида, Єрусалим, відбулася стрільба: через імовірний терористичний акт двоє чоловіків отримали поранення.

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