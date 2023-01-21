У Перу під час антиурядових протестів поранень зазнали понад 50 людей

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що найбільші акції протесту проходять у південній провінції країни Пуно. Там повідомляють про напади мітингувальників на відділки поліції в містах. Так міністр внутрішніх справ Перу Вісенте Ромеро заявив, що в місті Ілаве близько 1500 демонстрантів напали на поліцейську дільницю. Також горів відділок у місті Сепіта.

Органи охорони здоров'я міста Ілаве повідомили, що було госпіталізовано понад 10 людей із переломами кінцівок та іншими травмами й забоями.

Також у столиці Перу Ліма протестувальники кидали в правоохоронців скляні пляшки й каміння, підпалювали припарковані на вулицях автівки. Для того, щоби відбитися від демонстрантів, поліція застосувала сльозогінний газ.

За даними омбудсмена Перу, до кінця дня 20 січня під час протестів було поранено 58 людей по всій країні.

Також через демонстрації призупинила роботу одна з найбільших у Перу мідних копалень Glencore (GLEN.L) Antapaccay, що в провінції Куско. У п'ятницю протестувальники здійснили на неї третій від початку січня напад.

Крім того, невдоволені владою демонстранти напали й на аеропорти Арекіпа, Куско та південного міста Хуліака. Після цього обслуговування авіарейсів в них припинилося.

Reuters нагадує, що протести в Перу розпочалися після того, як від влади усунули президента Педро Кастільйо. 7 грудня 2022 року він оголосив про розпуск парламенту, у відповідь законодавці проголосували за усунення його від влади. Згодом, при спробі заховатися в посольстві Мексики, Кастільйо було заарештовано, а влада перейшла до віцепрезидентки Діни Болуарті. Зараз протестувальники вимагають Болуарті піти у відставку, а також негайно провести нові президентські вибори.

Також у шести регіонах Перу ввели надзвичайний стан у зв'язку з масштабними демонстраціями та насиллям, що їх супроводжує.

8 грудня президента Перу Педро Кастільйо взяла під варту поліція у столиці країни Лімі після того, як у середу парламент проголосував за його відставку.