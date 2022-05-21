У Північній Ірландії відбулась акція протесту з вимогою збільшити роль ірландської мови

Про це повідомляє ЄП.

Організатори протесту - спільнота An Dream Dearg (Червона мрія) оцінила кількість демонстрантів у 17 тис. та назвали цей мітинг "найбільшим за покоління"

Вони вимагали збільшити роль ірландської мови в офіційному та публічному спілкуванні у регіоні.

Два роки тому була підписана угода між місцевою владою та Лондоном, яка передбачала розвиток ірландської мови, спадщини та культури, але на її виконання не ухвалили жодного закону.

"Більше затримок бути не може, ірландська мовна спільнота просто хоче, щоб до неї ставилися рівноправно та з повагою, і їй більше не можна відмовляти", - заявив один з учасників протесту Пол Доерті.