У Поліському та Волинському районах ЗСУ ведуть оборонну операцію. У Бородянці та Макарові під час наступальних дій українських військових росіяни понесли втрати, - Генштаб
Українські військові продовжують вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон. Також на Сході захисники стримують ворога одразу у трьох районах - Донецькому, Слобожанському та Таврійському.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Еспресо.TV.
Як зазначається, на Північно-західному напрямку частиною угруповань зі складу сил оборони здійснюється прикриття державного кордону з Республікою Білорусь. Також триває ведення оборонної операції у Поліському та Волинському операційних районах.
Водночас в районі населених пунктів Бородянка та Макарів під час наступальних дій підрозділів ЗС України противник поніс значні втрати.
Місто Чернігів також тримає стійку оборону, а угруповання сил оборони міста Києва утримує визначені рубежі.
"Російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Ворог завдає численних жертв мирним жителям та руйнує цивільну інфраструктуру. Російські окупанти деморалізовані, психологічний стан військовослужбовців ЗС РФ стрімко погіршується", - повідомили у Генштабі.
При цьому підрозділи інформаційної боротьби ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників украінської державної влади на місцях.
Крім того, за наявною інформацією, у ЗС Республіки Білорусь 8 березня 2022 року було проведено внутрішнє анонімне опитування щодо їх готовності взяти участь у бойових діях на боці ЗС РФ. Результати демонструють, що переважна більшість особового складу не готова до участі у війні проти України.
- Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації суттєво знизили темпи просування, але не полишають спроб проведення наступальної операції на українські міста.
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