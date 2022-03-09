У Поліському та Волинському районах ЗСУ ведуть оборонну операцію. У Бородянці та Макарові під час наступальних дій українських військових росіяни понесли втрати, - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Еспресо.TV.



Як зазначається, на Північно-західному напрямку частиною угруповань зі складу сил оборони здійснюється прикриття державного кордону з Республікою Білорусь. Також триває ведення оборонної операції у Поліському та Волинському операційних районах.



Водночас в районі населених пунктів Бородянка та Макарів під час наступальних дій підрозділів ЗС України противник поніс значні втрати.



Місто Чернігів також тримає стійку оборону, а угруповання сил оборони міста Києва утримує визначені рубежі.



"Російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Ворог завдає численних жертв мирним жителям та руйнує цивільну інфраструктуру. Російські окупанти деморалізовані, психологічний стан військовослужбовців ЗС РФ стрімко погіршується", - повідомили у Генштабі.



При цьому підрозділи інформаційної боротьби ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників украінської державної влади на місцях.



Крім того, за наявною інформацією, у ЗС Республіки Білорусь 8 березня 2022 року було проведено внутрішнє анонімне опитування щодо їх готовності взяти участь у бойових діях на боці ЗС РФ. Результати демонструють, що переважна більшість особового складу не готова до участі у війні проти України.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації суттєво знизили темпи просування, але не полишають спроб проведення наступальної операції на українські міста.