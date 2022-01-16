У поліції Казахстану назвали кількість загиблих під час акцій протесту в Алмати

Про це повідомив начальник міського департаменту поліції Алмати Канат Таймерденов, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, серед загиблих виявилося 11 силовиків.

"В Алмати загинуло 149 людей, серед них 11 - представники правоохоронних органів", - сказав Таймерденов.

Прокурор Алмати Берік Жуйриктаєв додав, що через акції протесту розслідуються 405 кримінальних справ, 249 осіб заарештовано.