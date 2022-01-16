У поліції Казахстану назвали кількість загиблих під час акцій протесту в Алмати
У казахстанській поліції заявили, що під час акцій протесту в Алмати загинуло 149 людей
Про це повідомив начальник міського департаменту поліції Алмати Канат Таймерденов, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, серед загиблих виявилося 11 силовиків.
"В Алмати загинуло 149 людей, серед них 11 - представники правоохоронних органів", - сказав Таймерденов.
Прокурор Алмати Берік Жуйриктаєв додав, що через акції протесту розслідуються 405 кримінальних справ, 249 осіб заарештовано.
- Нагадаємо, 15 січня у Генпрокуратурі Казахстану повідомили, що в ході акцій протесту загалом в країні загинуло щонайменше 225 осіб.
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