У поліції розповіли подробиці про вбивство активіста "Правого сектору" в Сумах
Нацполція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство" у зв'язку зі смертю активіста "Правого сектору"
Про це повідомляє сайт Нацполіції у Сумській області.
Повідомлення про стрілянину і вбивство на вул. Заливній надішло правоохоронцям близько 21:00.
"За вказаною адресою виявлено тіло чоловіка. Ним виявився 29-річний сумчанин. Попередньо, він помер внаслідок отриманого вогнепального поранення", - повідомили у Нацполіції.
Наразі правоохоронці проводять заходи зі встановлення та затримання вбивці.
- Нагадаємо, раніше керівник обласного осередку "Правого сектору" Сергій Супрун повідомив про вбивство у Сумах активіста організації Олександра Іваніни.
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