У поліції розповіли подробиці про вбивство активіста "Правого сектору" в Сумах

Про це повідомляє сайт Нацполіції у Сумській області.



Повідомлення про стрілянину і вбивство на вул. Заливній надішло правоохоронцям близько 21:00.



"За вказаною адресою виявлено тіло чоловіка. Ним виявився 29-річний сумчанин. Попередньо, він помер внаслідок отриманого вогнепального поранення", - повідомили у Нацполіції.



Наразі правоохоронці проводять заходи зі встановлення та затримання вбивці.

Нагадаємо, раніше керівник обласного осередку "Правого сектору" Сергій Супрун повідомив про вбивство у Сумах активіста організації Олександра Іваніни.