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У поліції розповіли, як розпізнати мародерів та диверсантів

25 березня, 2022 п'ятниця
14:47
війна з Росією

В Україні активізувались шахраї, які начебто укріплюють вікна житлових будинків, проте одні шкодять безпосередньо цивільним, інші – ЗСУ. У поліції розповіли, як розпізнати мародерів та диверсантів

Про це інформує перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Мародери поширюють у соцмережах пропозиції "безкоштовно затягнути зруйновані вікна"; розпитують про рівень пошкоджень, кількість квартир, з яких евакуювались мешканці, їх фінансовий стан; намагаються дізнатись точну адресу та час відсутності господарів вдома. 

Диверсанти ж пропонують безкоштовно замінити зруйновані вікна; розпитують про те, куди влучив снаряд чи уламки; намагаються дізнатися, які об’єкти розташовуються поруч та інші деталі про будинок і вулицю; цікавляться, де знаходяться блокпости поруч (під прикриттям "щоб можна було проїхати до вас"). 

Білошицький закликав громадян не розповідати незнайомцям, де розташовані їхні квартири та інші обставини, пов'язані з наслідками обстрілів, оскільки це загрожує життю або допомагає ворогу коригувати вогонь.

  • Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України не виключає, що російські диверсійні групи можуть проникнути до Києва під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.

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Диверсанти
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