У поліції розповіли, як розпізнати мародерів та диверсантів

Про це інформує перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Мародери поширюють у соцмережах пропозиції "безкоштовно затягнути зруйновані вікна"; розпитують про рівень пошкоджень, кількість квартир, з яких евакуювались мешканці, їх фінансовий стан; намагаються дізнатись точну адресу та час відсутності господарів вдома.

Диверсанти ж пропонують безкоштовно замінити зруйновані вікна; розпитують про те, куди влучив снаряд чи уламки; намагаються дізнатися, які об’єкти розташовуються поруч та інші деталі про будинок і вулицю; цікавляться, де знаходяться блокпости поруч (під прикриттям "щоб можна було проїхати до вас").

Білошицький закликав громадян не розповідати незнайомцям, де розташовані їхні квартири та інші обставини, пов'язані з наслідками обстрілів, оскільки це загрожує життю або допомагає ворогу коригувати вогонь.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України не виключає, що російські диверсійні групи можуть проникнути до Києва під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.