У Польщі громадянку України знайшли мертвою в хостелі

Про це повідомляє Polsat News.



За словами речник місцевої поліції Павла Кусяка, повідомлення про непритомну особу в хостелі надійшло вранці. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть жінки.



"Екіпаж служби швидкої допомоги виїхав на місце, попри надану допомогу, життя жінки не врятували. На місці кілька годин працювали поліцейські під наглядом прокуратури. Можливо, хтось міг сприяти смерті жінки. Буде проведено розслідування, яке дасть відповідь на це питання", - сказав Кусяк.



Наразі прокуратура та поліція встановлюють причини смерті жінки.



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