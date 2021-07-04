У Польщі на будівництві загинув українець

Про це повідомляє tvp.info.

За словами речника повітового управління поліції в Шамотулах 39-річний чоловік був розчавлений гідравлічним підйомником під час роботи на залізничному мості у Вронках.

Трагедія сталася в суботу, 3 липня. Повідомлення до поліції надійшло о 17:00.

На місці події працюють співробітники поліції, які з'ясовують причини та обставини трагедії. Про цю справу було поінформовано Національну інспекцію праці та прокуратуру Польщі.

Нагадаємо, 3 липня внаслідок ДТП у Польщі постраждало четверо українців, серед них дитина, яка потрапила до реанімації у важкому стані.

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