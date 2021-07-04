У Польщі на будівництві загинув українець
У Польщі на будівництві залізничного мосту загинув громадянин України
Про це повідомляє tvp.info.
За словами речника повітового управління поліції в Шамотулах 39-річний чоловік був розчавлений гідравлічним підйомником під час роботи на залізничному мості у Вронках.
Трагедія сталася в суботу, 3 липня. Повідомлення до поліції надійшло о 17:00.
На місці події працюють співробітники поліції, які з'ясовують причини та обставини трагедії. Про цю справу було поінформовано Національну інспекцію праці та прокуратуру Польщі.
- Нагадаємо, 3 липня внаслідок ДТП у Польщі постраждало четверо українців, серед них дитина, яка потрапила до реанімації у важкому стані.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.14Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе