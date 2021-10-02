У Польщі під час ремонту дороги загинув 23-річний українець

Про це повідомляє Wp.pl.

Автомобіль Volkswagen Transporter, що належить дорожникам, стояв на аварійній смузі. Перед ним перебувало двоє робітників, які фарбували горизонтальні розмітки.

У авто дорожників на швидкості в'їхала вантажівка. Сила зіткнення була настільки великою, що чоловік, який був перед автомобілем, загинув на місці. Другого працівника доставили до лікарні.

Загиблим виявився 23-річний громадянин України.