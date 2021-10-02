У Польщі під час ремонту дороги загинув 23-річний українець
У Польщі на швидкісній трасі між Любліном та Варшавою загинув 23-річний громадянин України, який виконував ремонтні роботи
Про це повідомляє Wp.pl.
Автомобіль Volkswagen Transporter, що належить дорожникам, стояв на аварійній смузі. Перед ним перебувало двоє робітників, які фарбували горизонтальні розмітки.
У авто дорожників на швидкості в'їхала вантажівка. Сила зіткнення була настільки великою, що чоловік, який був перед автомобілем, загинув на місці. Другого працівника доставили до лікарні.
Загиблим виявився 23-річний громадянин України.
- Нагадаємо, 29 вересня в Польщі неподалік населеного пункту Жгув у ДТП загинули троє громадян України, ще одна українка перебуває в лікарні.
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