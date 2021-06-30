У Польщі підірвали будинок під час святкування весілля, серед підозрюваних - українець
У селі Сосново в Польщі невідомі підірвали будинок молодого подружжя
Про це повідомляє Wyborcza.
Житло зруйноване вщент. Видання пише, що у молодої дружини лишилась одна весільна сукня, а в чоловіка - костюм.
Першою версією подією був вибух газу, але на місці були виявлені залишки пляшок із невідомою речовиною.
У прокуратурі повідомили, що затримано двох осіб - сусіда та українця, який, за версією слідства, допомагав йому щодо вибуху. Причиною інциденту міг стати побутовий конфлікт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе