У Польщі підірвали будинок під час святкування весілля, серед підозрюваних - українець

Про це повідомляє Wyborcza.



Житло зруйноване вщент. Видання пише, що у молодої дружини лишилась одна весільна сукня, а в чоловіка - костюм.



Першою версією подією був вибух газу, але на місці були виявлені залишки пляшок із невідомою речовиною.



У прокуратурі повідомили, що затримано двох осіб - сусіда та українця, який, за версією слідства, допомагав йому щодо вибуху. Причиною інциденту міг стати побутовий конфлікт.

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