У Польщі планували презентацію книжки ідеолога Путіна Дугіна
Презентація книги ідеолога російського фашизму Олександра Дугіна мала відбутися в Гданській вищій школі в суботу, 29 жовтня, але її скасували після обурення у соцмержах
Про це повідомляє "Польське радіо".
У Гданській вищій школі планувалась лекція з нагоди виходу нової книги російського ультранаціоналіста Олександра Дугіна. Анонс події викликав масове обурення у користувачів соцмереж, через що презентацію скасували.
"Завдяки вашим повідомленням ми змогли втрутитися, щоб запобігти цій події. Ми не знали, з якою метою було орендовано приміщення в нашому закладі. Ми обурені тим, про що була ця зустріч. Це урок, щоб ми краще перевіряли наших орендаторів у майбутньому. Ми дуже шкодуємо про цю ситуацію", - пояснили у вищій школі.
Олександр Дугін - ультраправий російський ідеолог, який допоміг "посіяти зерно для вторгнення Росії в Україну". У 2014 році він, зокрема, заявив, що "українців треба вбивати, вбивати і вбивати".
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