У Польщі планували презентацію книжки ідеолога Путіна Дугіна

Про це повідомляє "Польське радіо".

У Гданській вищій школі планувалась лекція з нагоди виходу нової книги російського ультранаціоналіста Олександра Дугіна. Анонс події викликав масове обурення у користувачів соцмереж, через що презентацію скасували.

"Завдяки вашим повідомленням ми змогли втрутитися, щоб запобігти цій події. Ми не знали, з якою метою було орендовано приміщення в нашому закладі. Ми обурені тим, про що була ця зустріч. Це урок, щоб ми краще перевіряли наших орендаторів у майбутньому. Ми дуже шкодуємо про цю ситуацію", - пояснили у вищій школі.

Олександр Дугін - ультраправий російський ідеолог, який допоміг "посіяти зерно для вторгнення Росії в Україну". У 2014 році він, зокрема, заявив, що "українців треба вбивати, вбивати і вбивати".

Близько 22:00 суботи, 20 серпня 2022 року, на околиці Москви (РФ) вибухнув та згорів автомобіль, що належав голові "Міжнародного євразійського руху", одному з головних ідеологів рашизму та збройного вторгнення в Україну Олександру Дугіну. В авто була дочка Дугіна Дарʼя

Вона називала війну з Україною "найкращими", що тільки може бути.

Вважала сучасний Захід "фашистським" і "тоталітарним".

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