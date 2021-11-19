У Польщі поліція затримала українця, який незаконно перевозив мігрантів
У Польщі затримали трьох осіб, які допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон
Про це повідомляє Portal Samorzadowy.
Громадянина України, який має посвідку на проживання в Польщі, затримали в селі Боратинець-Ляцки. Він розповів поліції, що перевозив чотирьох іноземців, які незаконно перетнули кордон Польщі, але вийшли з автомобіля.
Українця затримали, а його автомобіль відбуксували на стоянку речових доказів.
У поліції зазначили, що нелегалів у автомобілі не виявили.
- Нагадаємо, раніше у Польщі затримали українця, який розмалював пам'ятник першому очільнику відродженої польської держави Юзефу Пілсудському.
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