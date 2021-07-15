У Польщі в озері потонув 52-річний українець
У середу, 14 липня, на півдні Польщі поблизу міста Рибнік рятувальники виявили і витягнули з озера тіло 52-річного українця
Про це повідомляє поліція міста Рибнік.
За наявними даними, чоловік разом із ще кількома українцями зайшов в озер поплавати у непризначеному для цього місці. На відміну від інших, він не повернувся на берег, де залишився його одяг.
Рятувальники та поліція шукали чоловіка з 13:00 вівторка, 13 липня, з використанням дронів, рятувальних собак та моторних човнів. Пошуки велися як у воді, так і у прибережній зоні.
Тіло українця було виявлено у середу, 14 липня, близько 15:30.
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