У Польщі в справі про загибель 25-річного українця висунуто звинувачення 9 особам
У справі про загибель у Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка висунуто звинувачення дев'яти особам
Про це повідомляє RMF24.
Прокурор висунув звинувачення трьом поліцейським у порушенні службових повноважень, жорстокому поводженні з затриманим і смертельному побитті. Ще одному правоохоронцю висунули звинувачення у наданні дозволу на фізичне насильство щодо утримуваної у витверезнику особи.
Двох співробітників центру звинуватили у застосуванні фізичного насильства до затриманого і смертельному побитті.
За даними прокуратури, лікар центру не провів адекватний огляд здоров’я побитого хлопця, внаслідок чого настала смерть.
Керівника центру звинуватили у підбурюванні медпрацівників до перешкоджання розслідуванню і підробці медичної документації щодо перебування затриманого у центрі.
Щодо двох співробітників поліції подані клопотання про тримісячний арешт, але суд прохання обвинувачення не задовольнив через незгоду з юридичною класифікацією, хоча й врахував зібрані правоохоронцями докази.
Інші підозрювані наразі перебувають під наглядом поліції, їм заборонено спілкуватися з конкретними особами та виїжджати з країни.
Лікаря відсторонили від медичної практики на час суду.
Трьом поліцейським і двом співробітникам витверезника загрожує до 10 років позбавлення волі. Іншим – до 5 років.
25-річний Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області, помер у Вроцлаві після затримання поліцією і перевезення до витверезника 30 липня.
- Нагадаємо, 24 вересня комендант поліції Нижньосілезького воєводства вирішив звільнити зі служби другого поліцейського, що брав участь у затриманні 25-річного українця Дмитра Никифоренка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.48
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе