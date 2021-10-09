У Польщі в справі про загибель 25-річного українця висунуто звинувачення 9 особам

Про це повідомляє RMF24.

Прокурор висунув звинувачення трьом поліцейським у порушенні службових повноважень, жорстокому поводженні з затриманим і смертельному побитті. Ще одному правоохоронцю висунули звинувачення у наданні дозволу на фізичне насильство щодо утримуваної у витверезнику особи.

Двох співробітників центру звинуватили у застосуванні фізичного насильства до затриманого і смертельному побитті.

За даними прокуратури, лікар центру не провів адекватний огляд здоров’я побитого хлопця, внаслідок чого настала смерть.

Керівника центру звинуватили у підбурюванні медпрацівників до перешкоджання розслідуванню і підробці медичної документації щодо перебування затриманого у центрі.

Щодо двох співробітників поліції подані клопотання про тримісячний арешт, але суд прохання обвинувачення не задовольнив через незгоду з юридичною класифікацією, хоча й врахував зібрані правоохоронцями докази.

Інші підозрювані наразі перебувають під наглядом поліції, їм заборонено спілкуватися з конкретними особами та виїжджати з країни.

Лікаря відсторонили від медичної практики на час суду.

Трьом поліцейським і двом співробітникам витверезника загрожує до 10 років позбавлення волі. Іншим – до 5 років.

25-річний Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області, помер у Вроцлаві після затримання поліцією і перевезення до витверезника 30 липня.