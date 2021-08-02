У Польщі зупинили підпільну фабрику з виробництва цигарок: затримано сімох українців

Про це розповідає "Польське Радіо".

Польські прикордонники разом з прокуратурою міста Білосток припинили діяльність однієї із найбільших незаконних фабрик цигарок в країні.

Повідомляється, що під час операції затримано 16 осіб, 7 з яких - громадяни України, решта - поляки. Вилучено понад 1,6 млн штук нелегальних сигарет та понад 13 т готового тютюну.

За інформацією слідчих, група, яка займалася виготовленням незаконних цигарок, діяла від серпня 2020 року у Воломіні, Варшаві та інших населених пунктах. Затриманих підозрюють також у розповсюдженні та контрабанді нелегального товару до країн Західної Європи, зокрема, до Німеччини та Великої Британії.

Незаконна фабрика знаходилася на території одного із маєтків в н.п. Новодвори.



Правоохоронці виявили там два великі виробничі цехи з фрезою та складами, розділені на декілька приміщень, заповнених картонними коробками із цигарками та готовим тютюном. У приміщеннях вилучили повністю обладнану робочу виробничу лінію, професійну пакувальну машину, генератор електроенергії, цигарки, упаковані в картонні коробки із логотипами популярних тютюнових компаній та багато матеріалів для виробництва.

Вартість усього вилученого товару оцінили у приблизно 8 млн злотих (1,75 млн євро).

Затриманим полякам та українцям висунуті обвинувачення в участі в організованій злочинній групі. Одного із затриманих додатково обвинуватили у керуванні цією групою. Чоловіків також підозрюють у незаконному виробництві тютюнових виробів, а також у незаконному продажі товарів, позначених підробленим акцизним знаком.



