У Постійному представництві України в Женеві відповіли Росії про "біолабораторії" і "слов'янський етнос"

Про це повідомляє Permanent mission of Ukraine in Geneva.

У своєму виступі у відповідь на чергову порцію фейкових звинувачень щодо нібито створення біозброї на території України, заступник Постійного представника України у Женеві Олександр Капустін, серед іншого, зазначив, що Україна сумлінно виконує свої зобов’язання за Конвенцією про заборону біологічної і токсинної зброї (КБТЗ), ніколи не розробляла та не мала наміру розробляти біологічну зброю й на щорічній основі надає звіти до Групи імплементаційної підтримки КБТЗ про виконання своїх зобов’язань за Конвенцією.

Росія продовжує поширювати фейки, спекулюючи на темі зброї масового знищення. Після низки абсурдних заяв щодо нібито створення в Україні "брудної" ядерної бомби, які навіть не були серйозно розглянуті в МАГАТЕ, оскільки таким чином Росія фактично звинуватила саме Агентство у порушенні процедур контролю ядерного матеріалу, з’явилась тема біозброї.

Зазначена кампанія дезінформації є черговою спробою РФ винайти ще одну штучну причину й надати хоч якесь пояснення та виправдання своїй неспровокованій агресії проти України.

Інсинуації РФ щодо нібито участі України у військово-біологічній програмі США двічі розглядалися Радою Безпеки ООН та були однозначно відхилені більшістю її членів як неспроможні, безглузді та такі, що уводять в оману міжнародне співтовариство.

Капустін попередив представників держав-учасниць КР, що розпочата РФ потужна дезінформаційна кампанія зі звинуваченнями України у нібито причетності до створення біозброї, може бути підготовкою Росії до застосування нею хімічної чи біологічної зброї на території України проти мирного населення з наступним звинуваченням нашої держави у власних військових злочинах.

Заступник Постійного представника України звернувся до іноземних партнерів із закликом продовжувати вчиняти тиск на Росію з метою не дозволити їй використати зброю масового знищення для досягнення своїх геополітичних цілей, а також зменшення спричинених РФ ризиків, пов’язаних з біологічними агентами.

На підтримку України, в контексті спростування відповідних звинувачень РФ, виступили представники країн-партнерів, зокрема Франції, ФРН (від імені держав-членів ініціативи "Глобальне партнерство проти розповсюдження матеріалів та зброї масового знищення"), США, Великої Британії, Канади, Республіки Корея, Японії, ЄС та інших держав.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb