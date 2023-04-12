У Повітряних силах припускають, що за штурвал F-16 в Україні можуть сісти іноземці
За штурвал американських багатофункціональних винищувачів F-16 можуть сісти іноземці. Але спочатку Україна має отримати ці літаки від міжнародних партнерів
Про це в ефірі телемарафону 12 квітня сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
За його словами, насамперед ЗСУ очікують рішення від союзників щодо передачі Україні F-16. Коли така передача відбудеться, тоді можна буде говорити про те, хто цими літаками керуватиме.
"Паралельно стартує підготовка і інженерів, і авіаторів. І, безумовно, відповідаючи на ваше запитання, чи зможуть іноземці (служити в авіації ЗСУ, – ред.) – вони вже публічно заявляють, що готові. Ми маємо процедуру відповідну, де громадяни іноземних держав можуть стати військовослужбовцями ЗСУ. Повітряні сили є частиною ЗСУ, авіація є частиною Повітряних сил, тож якщо танкіст, артилерист може, чому б не робити це з пілотами?" — сказав Ігнат, відповідаючи на запитання ведучих.
- Раніше Ігнат пояснював, чому Україна потребує саме винищувачів F-16.
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