Про це в ефірі телемарафону 12 квітня сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, насамперед ЗСУ очікують рішення від союзників щодо передачі Україні F-16. Коли така передача відбудеться, тоді можна буде говорити про те, хто цими літаками керуватиме.

"Паралельно стартує підготовка і інженерів, і авіаторів. І, безумовно, відповідаючи на ваше запитання, чи зможуть іноземці (служити в авіації ЗСУ, – ред.) – вони вже публічно заявляють, що готові. Ми маємо процедуру відповідну, де громадяни іноземних держав можуть стати військовослужбовцями ЗСУ. Повітряні сили є частиною ЗСУ, авіація є частиною Повітряних сил, тож якщо танкіст, артилерист може, чому б не робити це з пілотами?" — сказав Ігнат, відповідаючи на запитання ведучих.