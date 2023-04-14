У Повітряних силах прокоментували дозвіл Німеччини передати Україні літаки МіГ-29
Літаки радянського зразка МіГ-29, які Польща зберігає зі старих запасів НДР і які Німеччина дозволила передати Україні, допоможуть ЗСУ у виконанні поточних завдань
Про це в ефірі телемарафону 14 квітня сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
За його словами, ці літаки посилять спроможності ЗСУ, але не зможуть переламати хід війни.
"Це посилить наші спроможності, спроможності наших бригад тактичної, винищувальної авіації, яких в Україні є три. Це допоможе вирішити поточні завдання. Але для нашої перемоги, для переваги в повітрі нам потрібні винищувачі, про які зараз усі говорять. Це літаки F-16. Хочеться отримати гарну сучасну зброю, яка допоможе переламати хід війни", - сказав Ігнат.
- 13 квітня Німеччина дозволила Польщі реекспорт МіГ-29 Україні.
- Раніше Словаччина передала Україні перші 4 винищувачі МіГ-29.
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