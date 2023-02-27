Про це в ефірі телемарафону 27 лютого сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Для Повітряних сил це – гарна новина. Цей літак розвідує нашу територію, проводить радіолокаційну розвідку, визначає, де знаходяться наші системи ППО, відстежує зліт і посадку, напрямки руху нашої авіації. Він супроводжує атаки крилатими ракетами", - розповів він.

"Це – унікальний літак. Такі літаки мають і наші партнери. Ці літаки дуже важливі для ведення бойових дій, і Україна теж хотіла би мати такі літаки, які би теж забезпечували дії нашої авіації та розвідки", - додав Ігнат.

Уранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі, що біля Мінська, сталося два вибухи, внаслідок чого виведено з ладу російський розвідувальний літак ДРЛО А-50.

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