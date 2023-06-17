У прикордонному селі на Харківщині росіяни вбили ракетою чотирьох людей
Російська армія обстріляла с. Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі а Харківщині, внаслідок чого загинуло четверо людей
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Протитанкова керована ракета росіян влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку вищевказаного населеного пункту", - йдеться у дописі.
За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці. Деталі встановлюються.
Село Гур‘їв Козачок знаходиться на кордоні з Росією.
Пізніше Синєгубов уточнив, що внаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР "Корнет" загинули 2 жителів смт Золочів.
У автомобілі перебували 52-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.
- За добу армія РФ обстріляла 9 областей: 17 людей поранено, серед них діти. Ситуація в регіонах.
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