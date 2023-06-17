У прикордонному селі на Харківщині росіяни вбили ракетою чотирьох людей

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протитанкова керована ракета росіян влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку вищевказаного населеного пункту", - йдеться у дописі.

За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці. Деталі встановлюються.



Село Гур‘їв Козачок знаходиться на кордоні з Росією.

Пізніше Синєгубов уточнив, що внаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР "Корнет" загинули 2 жителів смт Золочів.

У автомобілі перебували 52-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.