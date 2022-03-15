У Путіна доручили регіонам провести публічні акції на підтримку війни проти України, - росЗМІ
Кремль доручив регіональній владі опрацювати організацію публічних акцій на підтримку армії та війни Росії проти України
Про це повдіомляє російський РБК з посиланням на джерела.
Зазначається, що заходи можуть бути будь-якими: наприклад, автопробіги, виставки на військову тематику, відеоролики з жителями, які висловлюються на підтримку Путіна, війни в Україні, флешмоби з вибудовуванням учасників у вигляді літери Z, пости публічних осіб, включаючи чиновників, Z на аватарках.
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