Відповідне відео опубліковано на Telegram-каналі ради федерації.

Окуповані українські території росіяни називають "новими суб'єктами РФ", хоча проведені там "референдуми" не визнають ані США, ні країни Європи.

"У раді федерації відбулася урочиста церемонія встановлення прапорів нових суб'єктів РФ у галереї прапорів ради федерації", - йдеться в повідомленні верхньої палати парламенту країни-агресорки.

Окупанти наголосили, що церемонія відбулася напередодні Дня народної єдності, який у Росії відзначатимуть 4 листопада.

Російські загарбники пафосно пообіцяли відновити зруйновані ними ж житла, дороги та відродити економіку окупованих регіонів.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники роздали електричні обігрівачі, хоча в місті немає світла.

10 липня голова центральної районної адміністрації у Маріупольській міськраді Володимир Могильний повідомив в ефірі Еспресо, що окупанти змушують маріупольців підписувати документи, за якими вина за загибель цивільного населення лежить на Збройних силах України.

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