У Раді пропонують заборонити продаж алкоголю і сигарет в супермаркетах

Відповідний документ №5805 зареєстрували на сайті ВР.

Як зазначається, йдеться про продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пристроїв для нагрівання тютюну.

Законопроєкт пропонує дозволити їхній продаж лише у спеціалізованих магазинах, де інші товари, крім перелічених, не продаються.

У разі порушення магазин хочуть штрафувати на 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Зараз це 23 790 грн.

Причиною такої ініціативи автори законопроєкту називають шкідливий вплив алкоголю та тютюну на організм. Вони наголошують, що алкоголь — це головна причина смертності та інвалідності для людей у віці 15-49 років та сьома причина для всіх вікових груп у світі.

На думку авторів, алкоголь та тютюн у звичайних магазинах потрапляє на очі всім покупцям і створює рекламний ефект. Через це цю продукцію нібито купують навіть ті люди, які не мали початкового наміру це робити.

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