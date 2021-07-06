У Раду потрапили б 4 партії: "Слуга народу" набирає 25%, - опитування

Про це йдеться у опитуванні групи "Рейтинг".



Партію "Слуга народу" готові підтримати 24,9% українців.



За партію "Євросолідарність" – проголосували б 13,5% людей, ОПЗЖ набрала б – 12,8% голосів.



За "Батьківщину" готові проголосувати 12,3% людей.



Інші б партії не пройшли б виборчий бар'єр.

Партія "Сила і честь" -4,8%

Радикальна партія – 4,7%

"Українська стратегія Гройсмана" – 4,5%

"Наші" Євгена Мураєва – 4,3%,

"УДАР Віталія Кличка" – 4,1%.

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Парламентська партія "Голос" має 2% підтримки.