У Раду потрапили б 4 партії: "Слуга народу" набирає 25%, - опитування
Якби вибори до Верховної Ради відбулись у найближчий час, 4 партії мали б в ній представництво
Про це йдеться у опитуванні групи "Рейтинг".
Партію "Слуга народу" готові підтримати 24,9% українців.
За партію "Євросолідарність" – проголосували б 13,5% людей, ОПЗЖ набрала б – 12,8% голосів.
За "Батьківщину" готові проголосувати 12,3% людей.
Інші б партії не пройшли б виборчий бар'єр.
- Партія "Сила і честь" -4,8%
- Радикальна партія – 4,7%
- "Українська стратегія Гройсмана" – 4,5%
- "Наші" Євгена Мураєва – 4,3%,
- "УДАР Віталія Кличка" – 4,1%.
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