У районі Севастополя пролунав вибух. За попередніми даними в аеропорту Бельбек, - Гончаренко
Мешканці Севастополя тимчасово окупованого Криму вранці 5 жовтня чули гучний вибух в районі аеропорту Бельбек
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко та місцеві телеграм-канали.
Спочатку нардеп написав: "У Севастополі підіймається чорний дим. Поки незрозуміло, що стало причиною".
Згодом додав, що попередніми даними, це знову район аеропорту Бельбек.
Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" повідомляє, що до тимчасово окупованого Севастополя завітала бавовна.
"Мешканці повідомляли про гучний вибух", - зазначає телеграм-канал "Севастополь чат".
Також публікують фото з чорним димом.
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