Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко та місцеві телеграм-канали.

Спочатку нардеп написав: "У Севастополі підіймається чорний дим. Поки незрозуміло, що стало причиною".

Згодом додав, що попередніми даними, це знову район аеропорту Бельбек.

Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" повідомляє, що до тимчасово окупованого Севастополя завітала бавовна.

"Мешканці повідомляли про гучний вибух", - зазначає телеграм-канал "Севастополь чат".

Також публікують фото з чорним димом.

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