У разі блекауту на відновлення енергосистеми України може знадобитися від 3 до 7-10 днів, – директор Центру досліджень енергетики
Енергетики розглядають позитивний і негативний сценарії відновлення електроспоживання в Україні в разі блекаута, спираючись на базові розрахунки
Про це розповів на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко
За його словами, якщо спиратися на базові розрахунки, порядки та регламенти того, як будуть відбуватися події в разі, якщо блекаут станеться, позитивний сценарій відновлення становитиме три дні, а негативний – сім-десять днів на відновлення системи та відновлення повного споживання в системі". Проте термінів не можна гарантувати.
"Є така проблема – ніхто у світі жодного разу ще такого експерименту не проводив. Ніхто у світі не кидав у блекаут систему розміром з українську і не намагався її підняти – таких прикладів не існує. Понад те, таких масованих ракетних атак енергетична система жодної у світі країни ніколи не переживала. Це унікальний український досвід", – пояснив Олександр Харченко.
- Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, унаслідок ракетних атак Російської Федерації по критичній інфраструктурі майже 50 відсотків енергосистеми України виведено з ладу.
- 2 листопада дані Центру досліджень енергетики свідчили, що обладнання української енергосистеми було пошкоджено на 35-45%.
- 15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема Сили оборони збили над Сумщиною.
- Тоді ж очільник Укренерго заявив, що ситуація з критичною інфраструктурою України після обстрілів серйозніша, ніж будь-коли, за два дні Єврокомісія оцінила рівень руйнування енергетичних об’єктів України як майже критичний.
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