У разі потреби Байден готовий взяти участь у врегулюванні ситуації навколо України, - Псакі
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден готовий до участі у врегулюванні напруженої безпекової ситуації навколо України, яку спровокувала російська агресія
Про це Псакі сказала під час брифінгу у вівторок, 1 лютого, передає Еспресо.TV.
Журналіст запитав прессекретарку, чому Байден не бере такої активної участі у врегулюванні ситуації навколо України, як інші західні лідери.
"Президент, безумовно, залишається відкритим для цього, якщо буде ясно, що це є підходящим і найбільш конструктивним кроком вперед”, - відповіла Псакі.
Вона додала, що у цьому питанні активну участь і зацікавленість показує державний секретар США Ентоні Блінкен.
"У нас також є дуже активний і зацікавлений державний секретар, який провів ряд бесід зі своїм російським колегою, в тому числі сьогодні вранці", - зазначила Псакі.
- Нагадаємо, раніше Псакі заявила, що США запровадять санкції проти керівництва РФ у випадку нового нападу на Україну.
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