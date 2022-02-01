У разі потреби Байден готовий взяти участь у врегулюванні ситуації навколо України, - Псакі

Про це Псакі сказала під час брифінгу у вівторок, 1 лютого, передає Еспресо.TV.

Журналіст запитав прессекретарку, чому Байден не бере такої активної участі у врегулюванні ситуації навколо України, як інші західні лідери.

"Президент, безумовно, залишається відкритим для цього, якщо буде ясно, що це є підходящим і найбільш конструктивним кроком вперед”, - відповіла Псакі.

Вона додала, що у цьому питанні активну участь і зацікавленість показує державний секретар США Ентоні Блінкен.

"У нас також є дуже активний і зацікавлений державний секретар, який провів ряд бесід зі своїм російським колегою, в тому числі сьогодні вранці", - зазначила Псакі.







Нагадаємо, раніше Псакі заявила, що США запровадять санкції проти керівництва РФ у випадку нового нападу на Україну.

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