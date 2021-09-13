Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Новини У разі заповненості COVID-ліжок на 50% Україна переходитиме на "помаранчевий" або "червоний" рівень, - Кузін

У разі заповненості COVID-ліжок на 50% Україна переходитиме на "помаранчевий" або "червоний" рівень, - Кузін

13 вересня, 2021 понедiлок
22:58
Новини Ігор Кузін

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що ситуація з COVID-19 в Україні погіршується. Наразі зайняті 23% COVID-ліжок

Про це передає НВ.

Кузін зазначив, що в Україні восьмий тиждень поспіль фіксують поступове зростання і ускладнення епідемічної ситуації. Зайнятість реанімаційних ліжок — близько 23%.

За його словами, при заповненості на 50% або при досягненні певних показників Україна переходитиме на "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки. Зараз, уточнив заступник міністра, Україна наближається до "жовтої" зони.

"Це ще не початок хвилі, але є велика кількість ОТГ або районів в областях, які викликають велике занепокоєння, і там ситуація може виходити з-під контролю", - заявив головний санлікар.

Він додав, що такі спалахи в регіонах можуть виникати "після весіль у західних областях" на 200—400 гостей або на великих підприємствах.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Віталій Писанець
12 вересня, 2021 неділя
Вів справи Медведчука та Шеремета, знімав арешт з майна Захарченка. Що відомо про знайденого мертвим суддю Писанця
Леонід Кучма
11 вересня, 2021 субота
Кучма сказав, чого варто очікувати від можливої зустрічі Зеленського та Путіна
Юрій Луценко
13 вересня, 2021 понедiлок
Луценко про команду Зеленського: "Зрозумійте: вони не клоуни!!!"
Київ
+26
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.62
    Купівля 26.62
    Продаж 26.84
  • EUR
    Купівля 31.3
    Продаж 31.69
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
13 вересня
22:40
карантин
Закарпаття із наступного тижня перейде в "жовту" зону карантину
22:36
Ексклюзив
Павло Кухта
Україна спокійно пройде пік виплат за зовнішнім боргом завдяки грошам МВФ, — Кухта
22:15
вакцинація
У Харкові планують виробляти COVID-вакцини
21:57
Роман Костенко
На засіданні ТСК по "вагнерівцям" озвучили факти, які мають розбіжності з офіційною версією, - нардеп Костенко
21:48
"Верес" - "Львів"
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України після 7-го туру
21:40
У Нігерії із тюрми втекли майже 250 в'язнів
21:24
"Верес" - "Львів"
"Верес" переміг "Львів" у заключному матчі 7-го туру УПЛ
21:20
ДБР
У ДБР заявили про відео, що свідчить нібито про імітацію Леросом підпалу свого автомобіля
21:16
карантин
Кабмін змінив правила карантину в Україні: що дозволили вакцинованим
20:59
Ексклюзив
Юрій Бутусов
Бутусов: "Слуги народу" фактично визнали брехню Зеленського та Єрмака щодо заяв про операцію по "вагнерівцям"
20:49
Олег Верняєв
Олімпійський чемпіон Верняєв пояснив, що мав на увазі, коли погрожував відмовитися від українського громадянства
20:27
Чехія не відмовляється від переходу на літній і зимовий час
20:16
школа карантин
"Жодної дистанційки": на Буковині під час посилених обмежень школи з невакцинованими вчителями закриють на карантин
19:54
Укрзалізниця
Укрзалізниця оголосила конкурс на посаду голови правління
19:35
Кріштіану Роналду
EA Sports презентувала рейтинг з 22 кращих футболістів FIFA 22
19:33
вакцина
Іспанія планує з жовтня розпочати виробництво власної COVID-вакцини
19:21
Еліна Світоліна
Світоліна повернулась у ТОП-4 кращих тенісисток світу
19:11
Жорже Жезуш
"Динамо" на одному рівні з "Барселоною" та "Баварією", - тренер "Бенфіки" висловився перед матчем у Києві
19:10
КМДА
За тиждень кількість вакцинованих освітян Києва досягне 80%, - КМДА
19:02
Справа "вагнерівців": голова ТСК Ради Безугла анонсувала оприлюднення результатів роботи комісії "у максимальному обсязі"
ТСК закінчить розслідувати Вагнергейт, Іловайську трагедію і переговори Медведчука до кінця листопада, - Безугла
18:40
Наталка Діденко
Вихідні з літньою погодою скінчилися, - Наталка Діденко попередила про дощі й тумани
18:37
В Одесі поліцейські затримали двох чоловіків, що намагалися пограбувати перехожу
18:20
СБУ провела антитерористичні навчання поблизу кордону з Білоруссю
18:14
Viyna i myr. Як Росія поглинула Білорусь, а нам пропонують латинку розбрату
18:01
Кривий Ріг
Рада отримала клопотання про призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу
17:58
Михайло Забродський
Голова ТСК по "вагнергейту" відверто бреше – генерал Забродський
17:56
Мирон Маркевич
Маркевич дав пораду для примирення тренера збірної України Петракова та Малиновського
17:41
Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Нью-Йорку, Золотого-4 й Зайцевого
17:34
Мар'яна Безугла
Зеленського не можна викликати на засідання по "вагнергейту", бо він недоторканний, - Безугла
17:25
Українські військові льотчики провели навчання над Чорним морем
Українські військові льотчики провели навчання над Чорним морем
16:58
На Луганщині зловмисник підробляв COVID-тести для жителів ОРДЛО
На Луганщині зловмисник підробляв COVID-тести для жителів ОРДЛО
16:58
На Донеччині СБУ затримала колишнього бойовика "ДНР"
16:55
Олена Весніна
У російської тенісистки вкрали олімпійські медалі
16:34
метрополітен
Громадський транспорт Києва працюватиме на годину довше 14 вересня
16:24
SkyUp
SkyUp у жовтні почне літати до Мадриду
16:21
МОЗ назвало причину масового отруєння школярів у Хмельницькому
16:17
Андрій Шевченко
Шевченко замінить Луческу в "Динамо", - журналіст "Футбольного формату"
16:04
Україна та Міжнародний банк реконструкції уклали угоди на $411 млн
15:57
ОПУ
"Не допущу блокування найголовнішої реформи країни": Зеленський запросив до ОПУ голову Ради суддів
15:52
Моргенштерн
Гастролі Моргенштерна в Україні заборонені, - СБУ
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV