У разі заповненості COVID-ліжок на 50% Україна переходитиме на "помаранчевий" або "червоний" рівень, - Кузін

Про це передає НВ.

Кузін зазначив, що в Україні восьмий тиждень поспіль фіксують поступове зростання і ускладнення епідемічної ситуації. Зайнятість реанімаційних ліжок — близько 23%.

За його словами, при заповненості на 50% або при досягненні певних показників Україна переходитиме на "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки. Зараз, уточнив заступник міністра, Україна наближається до "жовтої" зони.

"Це ще не початок хвилі, але є велика кількість ОТГ або районів в областях, які викликають велике занепокоєння, і там ситуація може виходити з-під контролю", - заявив головний санлікар.

Він додав, що такі спалахи в регіонах можуть виникати "після весіль у західних областях" на 200—400 гостей або на великих підприємствах.

Уряд змінив карантинні обмеження в Україні. Вакцинованих громадян очікує значна кількість привілеїв.

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