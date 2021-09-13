У разі заповненості COVID-ліжок на 50% Україна переходитиме на "помаранчевий" або "червоний" рівень, - Кузін
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що ситуація з COVID-19 в Україні погіршується. Наразі зайняті 23% COVID-ліжок
Про це передає НВ.
Кузін зазначив, що в Україні восьмий тиждень поспіль фіксують поступове зростання і ускладнення епідемічної ситуації. Зайнятість реанімаційних ліжок — близько 23%.
За його словами, при заповненості на 50% або при досягненні певних показників Україна переходитиме на "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки. Зараз, уточнив заступник міністра, Україна наближається до "жовтої" зони.
"Це ще не початок хвилі, але є велика кількість ОТГ або районів в областях, які викликають велике занепокоєння, і там ситуація може виходити з-під контролю", - заявив головний санлікар.
Він додав, що такі спалахи в регіонах можуть виникати "після весіль у західних областях" на 200—400 гостей або на великих підприємствах.
- Уряд змінив карантинні обмеження в Україні. Вакцинованих громадян очікує значна кількість привілеїв.
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