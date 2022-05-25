Про це повідомляє Forbes, який зібрав основні цифри за три місяці війни з Росією.

$100 млрд – пошкоджена інфраструктура України

Війна з Росією зруйнувала майже вдвічі більше доріг, ніж ми встигли відремонтувати за два роки "Великого будівництва". Потрібно відбудувати 23 500 км доріг і понад 300 штучних споруд, які розбила російська армія, повідомляв раніше перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко. Восени 2021-го він розповідав, що за два роки вдалося оновити та побудувати понад 14 000 км доріг.

Загалом, за оцінками Київської школи економіки, лише прямі втрати від пошкодження фізичної інфраструктури сягнули $97,4 млрд станом на 19 травня. З цієї суми 35% припадає на руйнування житлових будинків, 32% – автомобільних доріг, 11% –активів підприємств, 7% – цивільних аеропортів. Враховуючи середній темп приросту кількості пошкоджень у травні ($3 млрд/тиждень), втрати станом на 24 травня можна оцінити приблизно у $100 млрд.

7 місяців – очікуваний період до кінця війни

За даними дослідження "Тривалість міждержавних воєн, 1816–1985", 60% війн тривають до пів року, 13% – від пів року до року і лише 5% затягуються на понад п'ять років. Середня ж тривалість війни становить півтора року.

Водночас 41% українських респондентів очікують завершення війни у термін від трьох до шести місяців, згідно з результатами нерепрезентативного опитування телеграм-каналу "Шрайк", в якому взяли участь понад 18 000 людей. Середня ж очікувана тривалість війни, за даними цього ж опитування, зростає у часі й зараз становить близько семи місяців від дати опитування.

Понад 8000 вбитих та поранених цивільних (без урахування даних із тимчасово недоступних регіонів)

За даними ООН, на 20 травня Україна втратила 3838 цивільних убитими та 4351 пораненими. Управління Верховного комісара ООН із прав людини наголошує, що реальні цифри можуть бути набагато більшими, оскільки в багатьох випадках інформація є обмеженою або досі збирається доказова база. Зокрема, це стосується даних по Маріуполю, Ізюму та Попасній. Від війни вже загинуло щонайменше 232 дитини, 431 – поранено, повідомляє Офіс генпрокурора України.

$13 млрд – втрати російської техніки

Найдорожчим знищеним російським військовим об’єктом став ракетний крейсер "Москва" ($750 млн). Завдяки цьому Укрпошта зірвала джекпот. За день після випуску марки з крейсером наші військові уразили це вороже судно. Як наслідок, за маркою вишикувались черги й проводилися аукціони. І лише Укрпошта заробила на цій марці $1 млн.

Крім "Москви", найдорожчими знищеними російськими об’єктами стали транспортний літак Іл-76 ($86 млн) та великий десантний корабель "Саратов" ($75 млн). У перші тижні війни вартість знищеної російської техніки становила не менше $1,5 млрд на тиждень, але згодом цей показник зменшувався. За останні 7 днів знищено техніки на суму близько $400 млн.

390 – кількість повітряних тривог у Києві

В Україні майже щодня оголошують повітряну тривогу. В столиці за три місяці її загальна тривалість становила 17 діб. Проте київський міський голова Віталій Кличко вже не просить киян не повертатися до Києва. Поступово в столиці збільшується кількість днів без сирен. Без сирен Київ обходився лише 26 та 30 квітня, а також 1, 2, 11 та 19 травня.

147 – кількість нових Героїв України

За три місяці Україна отримала найбільше Героїв за всю історію незалежності, з них 75 отримали це звання посмертно. До цього найбільше Героїв в Україні з’явилося в 2014 році – 110 осіб. 99 із них – Герої Небесної Сотні, яким було надано це звання указом Президента від 21 листопада 2014-го.

30–50% – оцінка падіння ВВП у 2022 році

За різними оцінками, Україна недоотримає $60–100 млрд ВВП. Наскільки це багато? Ця сума співставна з державним боргом, який на 31 березня 2022 року складав $96,8 млрд. Звідки взято оцінки про втрати ВВП? Forbes аналізував, як провідні інституції оцінюють падіння української економіки. Після цього ЄБРР погіршив свій прогноз падіння ВВП України з 20% до 30%.

125 000 кв. км – площа окупованих Росією територій України

З 2014 року російська армія загарбала стільки українських земель, що їхня загальна площа перевищує разом узяті території Угорщини та Болгарії. Рекорд за площею захопленої території припав на 2022 рік. Станом на 23 лютого в російській окупації знаходилося 43 300 кв. км, або 7%, української території. Тепер ця площа у 2,9 рази більша. Тимчасово непідконтрольні території включають АР Крим, частини Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Запорізької областей та місто Севастополь. Протягом війни ЗСУ повністю звільнили від російських загарбників Київську, Чернігівську, Сумську, Миколаївську та Житомирську області. Вся територія України — 603 548 кв. км.

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