У РФ було прийняте централізоване рішення щодо зниження ціни тільки на один єдиний товар, - економіст Пендзин
Олег Пендзин, економіст, член Економічного дискусійного клубу, зазначив, що у російських супермаркетах максимально знизили ціни на горілчані вироби
Про це він розповів в етері Еспресо.
Економіст зауважив на одному цікавому моменті, який існує в економічній та соціальній площині російського суспільства.
"Попри те, що на цінниках російських супермаркетів абсолютно все росте, однак є єдиний товар, по якому останнім часом було прийняте централізоване рішення щодо зниження на нього цін. Знаєте, що це? Горілка! На сьогодні у Росії є монополія на виробництво спирту, тому і було ухвалене рішення, щоб максимально знизити ціни на горілчані вироби та, скажімо так, полегшити сприйняття навколишнього середовища російським суспільством", - прокоментував Олег Пендзин.
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