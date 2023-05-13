Про це він розповів в етері Еспресо.

Економіст зауважив на одному цікавому моменті, який існує в економічній та соціальній площині російського суспільства.

"Попри те, що на цінниках російських супермаркетів абсолютно все росте, однак є єдиний товар, по якому останнім часом було прийняте централізоване рішення щодо зниження на нього цін. Знаєте, що це? Горілка! На сьогодні у Росії є монополія на виробництво спирту, тому і було ухвалене рішення, щоб максимально знизити ціни на горілчані вироби та, скажімо так, полегшити сприйняття навколишнього середовища російським суспільством", - прокоментував Олег Пендзин.