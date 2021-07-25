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У РФ п'ять тижнів поспіль тримається рекордна смертність від COVID-19

25 липня, 2021 неділя
22:31

В Росії за минулий тиждень від коронавірусу померли про 5 455 осіб. Це новий рекорд з початку пандемії і вже п'ятий поспіль

Показник летальності продовжує зростати - в порівнянні з минулою неділею він збільшився з 2,49% до 2,51%. І це тільки згідно з офіційними даними, передає Еспресо.ТV.

При цьому російська державна статистика стверджує, що число виявлених за тиждень в Росії випадків зараження коронавірусом знизилося вперше з початку травня. Якщо з 12 по 18 липня оперативний штаб повідомляв про 174 800 хворих, то з 19 по 25 липня - про 168 408 (зниження майже на 3,7%). У Москві, яка залишається головним осередком пандемії в Росії, за сім днів підтвердили 24 943 нових випадки - на 26,4% менше, ніж тижнем раніше, і приблизно вдвічі менше, ніж місяць тому.

Крім того, кількість тих пацієнтів, які видужали, в Росії за тиждень теж нібито зросла на 149 403 проти 141 012 за попередні сім днів.

Однак кількість так званих активних випадків, тобто пацієнтів, які проходять лікування на даний момент, продовжує зростати: з минулої неділі вона збільшилася до 482 033 - тобто до максимуму з 29 січня.


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