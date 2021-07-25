У РФ п'ять тижнів поспіль тримається рекордна смертність від COVID-19
В Росії за минулий тиждень від коронавірусу померли про 5 455 осіб. Це новий рекорд з початку пандемії і вже п'ятий поспіль
Показник летальності продовжує зростати - в порівнянні з минулою неділею він збільшився з 2,49% до 2,51%. І це тільки згідно з офіційними даними, передає Еспресо.ТV.
При цьому російська державна статистика стверджує, що число виявлених за тиждень в Росії випадків зараження коронавірусом знизилося вперше з початку травня. Якщо з 12 по 18 липня оперативний штаб повідомляв про 174 800 хворих, то з 19 по 25 липня - про 168 408 (зниження майже на 3,7%). У Москві, яка залишається головним осередком пандемії в Росії, за сім днів підтвердили 24 943 нових випадки - на 26,4% менше, ніж тижнем раніше, і приблизно вдвічі менше, ніж місяць тому.
Крім того, кількість тих пацієнтів, які видужали, в Росії за тиждень теж нібито зросла на 149 403 проти 141 012 за попередні сім днів.
Однак кількість так званих активних випадків, тобто пацієнтів, які проходять лікування на даний момент, продовжує зростати: з минулої неділі вона збільшилася до 482 033 - тобто до максимуму з 29 січня.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.95
Купівля 26.95Продаж 27.2
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.09
- Актуальне
- Важливе