У РФ розбився винищувач МіГ-31
У Ленінградській області РФ обвалився військовий літак МіГ-31
Про це повідомляє газета "Петербургский дневник".
Це підтвердили у Західному військовому окрузі. За попередніми даними, аварія сталася 8 квітня вдень.
На борту винищувача було двоє людей, які зуміли катапультуватися. Вони вижили.
Причиною аварії, за даними ЗВО, є технічна несправність.
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